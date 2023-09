Pourquoi il y a de plus en plus d'abayas ? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans.

Pourquoi il y a de plus en plus de jeunes musulmans ?

1) Parce que les femmes musulmanes font beaucoup plus d'enfants que les Françaises de souche.

2) Parce qu'on reçoit de plus en… pic.twitter.com/w4hx9cZOAS

