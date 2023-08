Immigration : quelles solutions politiques envisageables à court terme ?

4⃣ Mettre fin Ă la gratuitĂ© des soins pour les migrants irrĂ©guliers en dehors des cas d'urgence, comme c'est le cas ailleurs đŸ‡ȘđŸ‡ș. La France est le seul pays Ă dĂ©livrer des permis de sĂ©jour pour soins, et on compte 400 000 bĂ©nĂ©ficiaires de l'Aide MĂ©dicale d'Etat ⚕.

8⃣ Augmenter la durée de résidence exigée pour accéder à la naturalisation.

En France đŸ‡«đŸ‡·, la naturalisation est possible Ă partir de 5 ans de rĂ©sidence, vs 8 ans en Allemagne đŸ‡©đŸ‡Ș, 9 ans au Danemark đŸ‡©đŸ‡°, et 10 ans dans la plupart des pays (🇼đŸ‡č, đŸ‡Ș🇾, 🇩đŸ‡č, đŸ‡±đŸ‡č, đŸ‡”đŸ‡±, etc.)

