Les (véritables) chiffres de l’immigration

1⃣ Les immigrés légaux arrivant en France sont chaque année plus nombreux. 👉 Ils étaient déjà 120 000 par an lors des années Jospin. 👉 En 2022, ils étaient 320 000 (+170% en 25 ans)

👉 D'autres restent en France mais n'ont plus besoin de titre de séjour car ils sont naturalisés. 👉 Les étudiants africains sont ceux qui ont le plus tendance à rester : pic.twitter.com/fiK4bafKpM

👉 D'ailleurs, d'après les dernières données complètes que j'ai trouvées, les étudiants africains représentaient 57% des titres de séjour étudiants d'un an ou plus accordés en 2018

🔟 Conséquence des flux : 👉 Plus de 60% de la population immigrée en France est africaine 👉 C'est de loin le plus fort taux de l'OCDE 👉 Le 2e pays de l'OCDE (🇵🇹) n'est qu'à 35% pic.twitter.com/OoLapcZp9y

1⃣2⃣ Malgré tout, les flux continuent et s'additionnent.

👉 En cumulant les soldes migratoires annoncés par l'INSEE, on obtient ainsi un solde net de plus d'1 Million d'immigrés en 10 ans.

👉 C'est l'équivalent des populations de Lyon et Toulouse additionnées. pic.twitter.com/3x0j52SFcf

