Jean-Marie Le Pen et la question juive

En 87 j'avais 17 ans et sur le moment je me suis demandé en quoi l'histoire du "détail" était à ce point condamnable. Je supposais que je comprendrais quand je serais plus mûr mais aujourd'hui j'ai 53 ans et je ne comprends toujours pas.

— Col. Rev. Pr. Pankaj Apul, PhD, MD (@ApulPankaj) November 5, 2023