On nage dans l'irrationnel le plus achevé ces derniers jours : #Goldnadel rejette, et c'est logique, de manifester avec des gens qu'il juge antisémites, mais il accepte #JulienDray qui a participé à l'implantation d'une immigration massive avec #SOSRacisme ? https://t.co/5tlGVYdwaa

— Pascal Gannat Ex C R et Pdt Groupe #PDLL (@PGannat) November 6, 2023