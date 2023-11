Bilan de la politique migratoire de l’Allemagne entre 2015 et 2023

🚹THREAD : immigration en đŸ‡©đŸ‡Ș 2015 : A. Merkel modifie les rĂšgles de l'asile et permet l'accueil de plus de 2 Millions d'immigrĂ©s extra-europĂ©ens les annĂ©es qui suivent.

👉 Mais pour quel bilan ?

3 aspects Ă©tudiĂ©s dans ce fil : criminalitĂ©, opinion publique, contexte politique âŹ‡ïž pic.twitter.com/U1taSPjWsw — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

Rappel du contexte : en aoĂ»t 2015, en pleine "crise des migrants", la chanceliĂšre Merkel suspend les rĂšgles europĂ©ennes de l'asile pour permettre aux demandeurs d'asile d'effectuer leur demande en Allemagne et non plus obligatoirement dans leur pays d'arrivĂ©e. pic.twitter.com/xVO8jRktgJ — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

Cette décision va durablement marquer la démographie allemande :

👉 Il y a 2,3 M d'Ă©trangers extra-europĂ©ens de + en 2022 par rapport Ă 2014 (+140% en moins de 10 ans !)

👉 Dont plus de la moitiĂ© venant de Syrie, d'Irak & d'Afghanistan

👉 Mais aussi 60 000 MaghrĂ©bins au passage pic.twitter.com/oePK6d5hbj — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

Ces nationalités se révÚlent particuliÚrement impliquées dans les crimes et délits.

👉 Par ex, le taux de mis en cause des Afghans est plus de 4x plus Ă©levĂ© que celui des Allemands

👉 Notons au passage que certaines nationalitĂ©s prĂ©sentent des taux bien plus bas (ex : IndonĂ©sie) pic.twitter.com/GSxmBorBcz — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

La forte augmentation de la population étrangÚre en Allemagne à partir de 2015 a ainsi été associée à un grand nombre d'infractions.

En nombre de mises en cause, on parle de :

👉 320 000 agressions

👉 80 000 vols

👉 >300 meurtres pic.twitter.com/OVDHS7DIq2 — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

💭 Imaginons un instant qu'au lieu d'accueillir massivement des Syriens, Irakiens ou Bulgares, l'Allemagne n'ait accueilli que des IndonĂ©siens, au taux de mis en cause bien plus bas.

👉 On aurait thĂ©oriquement Ă©vitĂ© 270 000 mises en cause pour agressions depuis 2015. pic.twitter.com/D4lB3DSPhy — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

⚠ Bien entendu, tout cela n'est qu'un calcul trĂšs thĂ©orique. Mais il invite Ă la rĂ©flexion : faut-il sĂ©lectionner les pays d'origine des immigrĂ©s en fonction des rĂ©sultats passĂ©s de leur intĂ©gration ?

👉 A ce jeu, les Syriens et Afghans ne semblaient pas ĂȘtre le meilleur choix. — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

🚹 Toujours est-il qu'aujourd'hui, les Allemands estiment que la politique migratoire lancĂ©e par A. Merkel a Ă©chouĂ©.

👉 Ils sont 78% Ă juger que l'intĂ©gration des immigrĂ©s est mauvaise, Ă la fois sur le marchĂ© du travail et dans la sociĂ©tĂ© en gĂ©nĂ©ral. pic.twitter.com/dFQ0A0pWpZ — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

Au passage, il aura fallu 5 ans pour que 50% des réfugiés arrivés en 2015 aient enfin un emploi, alors qu'il s'agissait en majorité de personnes en ùge de travailler.

Des "mĂ©tiers en tension" ont certes Ă©tĂ© soulagĂ©s, mais dans l'ensemble, les Allemands ne semblent pas convaincus. — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

🟣 Ils sont dĂ©sormais 64% Ă voir l'immigration comme un dĂ©savantage de l'Allemagne, contre seulement 33% en 2015, un revirement historique de l'opinion publique outre-Rhin, qui s'approche ainsi des scores qu'on connaĂźt en France. pic.twitter.com/wQPrNjOVGu — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

👉 Il y a quelques jours, un sondage paru dans Bild a mĂȘme rĂ©vĂ©lĂ© que plus de 70% des Allemands voient l'immigration musulmane comme une grande menace pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.https://t.co/S5guete3rk — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

De nombreux Ă©lecteurs se tournent donc vers l'AfD, un parti anti-immigration qui n'atteignait pas le seuil des 5% aux Ă©lections de 2013.

L'AfD est dĂ©sormais le 2e parti allemand dans les sondages, Ă plus de 20% d'intentions de vote. pic.twitter.com/5gRs4wKJm4 — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

En parallÚle, les tensions au Proche-Orient ont déclenché des manifestations inédites dans un pays traumatisé par l'antisémitisme.

🟣 Dans plusieurs rassemblements, on a aperçu des drapeaux des talibans et entendu des slogans antisĂ©mites. pic.twitter.com/chuXHRZRLE — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

Sous la pression de la percée de l'AfD et de la "découverte" d'un antisémitisme issu des récentes vagues migratoires, les partis politiques traditionnels transforment profondément leurs discours.

Le plus spectaculaire revirement vient de la CDU : — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

Le leader du parti de droite incarnĂ© autrefois par Angela Merkel a Ă©tabli un lien direct entre immigration et antisĂ©mitisme, rĂ©clamant une inflexion immĂ©diate de la politique migratoire âŹ‡ïžhttps://t.co/2WBetAigt2 — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

A gauche aussi, les choses évoluent, avec la création d'un nouveau parti de gauche anti-immigration, le BSW.

👉 Issu de Die Linke (l'Ă©quivalent de LFI chez nous), ce parti est dĂ©jĂ crĂ©ditĂ© de 12% d'intentions de vote, dĂ©jĂ loin devant les 4% de Die Linke. pic.twitter.com/AS9w7SXADc — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

âžĄïž Sous pression, le chancelier social-dĂ©mocrate Olaf Scholz a multipliĂ© les dĂ©clarations qui l'auraient jadis situĂ© Ă la droite d'Angela Merkel : "nous devons enfin expulser massivement", "les contrĂŽles aux frontiĂšres intĂ©rieures de l'UE sont actuellement indispensables", etc. pic.twitter.com/J73Ln2NK8U — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

AprÚs avoir renforcé les contrÎles à la frontiÚre avec l'Autriche, le chancelier a réuni hier les 16 présidents des régions lors d'un sommet dédié à l'immigration.

👉 Il en ressort un accord sur des mesures plus fermes, comme une limitation du regroupement familial. À suivre… — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

A l'heure des dĂ©bats sur la "loi immigration", tirons les leçons du cas de l'đŸ‡©đŸ‡Ș.

âžĄïž L'accueil massif de rĂ©fugiĂ©s au fort taux de criminalitĂ© sous prĂ©texte d'humanisme et de besoins dans les "mĂ©tiers en tension" doit ĂȘtre considĂ©rĂ© avec la plus grande prudence. — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023

🔁🔁🔁 Diffusons massivement ces chiffres pour que notre opinion publique, nos influenceurs et politiques aient conscience du bilan de la politique de notre voisin europĂ©en.

👉 Pensez aussi Ă vous abonner pour ne pas rater mes prochaines publications. — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 7, 2023