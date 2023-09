Marion Maréchal annonce au JT de 20H qu’elle sera tête de liste Reconquête aux élections européennes (VIDÉO)

Je suis maman de deux filles. La perspective qu'elles puissent grandir dans un pays où le sujet du voile et de l'abaya devient quotidien, un pays rythmé par les émeutes et les viols de clandestins, me desespère. C'est la raison de ma candidature, pour mes filles, pour mon pays. pic.twitter.com/yq71ckrsp4

— Marion Maréchal (@MarionMarechal) September 6, 2023