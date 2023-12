Semaine A : Islamisme

Semaine B : insécurité

On pourrait parler de nucléaire, d’IA, de robotisation, de patrimoine, de géopolitique… mais non impossible on doit passer tout notre temps et notre énergie à gérer les conséquences du tiers-monde importé. 😔

— Damien Rieu (@DamienRieu) December 4, 2023