Les agriculteurs me disent qu’ils sont abandonnés, diabolisés, dépassés face aux réglementations. C’est un “Fessenheim” agricole : on est en train de tuer la filière et d’être de plus en plus dépendants des importations. #SommetElevage @Power_Boost pic.twitter.com/87GCePQoZU

— Marion Maréchal (@MarionMarechal) October 5, 2023