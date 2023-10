Comment MTV a façonné la jeunesse américaine ?

Avant la génération TikTok, il y a eu la génération MTV. Dans cette vidéo, découvrez la folle histoire de MTV, de sa gloire à sa chute. La chaine est responsable des plus grands moments de la pop culture des années 80, 90 et 2000, jusqu’à influencer toute une génération. C’est ici qu’on a découvert les plus grands artistes, de Duran Duran à Nirvana en passant par Snoop Dogg. Précurseur de Tiktok ou YouTube, MTV a eu un impact immense sur la musique, le divertissement et même la politique américaine… Mais elle a tout perdu, et aujourd’hui, plus personne ne la regarde :