Voici les nouvelles recommandations 2023 de l’Oxfam pour “un langage inclusif”

Et voilà les nouvelles recommandations 2023 de l’Oxfam pour un langage inclusif, avec sa liste mise à jour de tous les mots à proscrire pour arrêter d’être problématique 🧶⤵️ pic.twitter.com/zKH8TUVo1H

Préambule : quelques guidelines pour scruter son âme, remodeler sa structure de langage et sacrifier sa vie privée à son entreprise. pic.twitter.com/eHedRc1fCf

1. On ne dit plus "standing with", ça peut microagresser ceux qui ne peuvent pas se lever.

2. Les personnes de petite taille sont des "personnes à croissance restreinte".

3. Préférer "commited suicide" à "completed suicide" pour éviter d'y donner une connotation négative. pic.twitter.com/nLcIbBFqO5

— HZK | 恥ずかしい (@Hazukashi1) September 6, 2023