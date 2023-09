Situé sur les bords de la mer Noire, le camp d’Orlionok est l’un des plus grands camps de vacances de Russie. Fondé sous l’URSS, cet ancien camp de Pionniers a été reconverti pour transmettre le patriotisme russe. Enfants et adolescents russes suivent un programme fait de sport, de jeux et de cours d’histoire :

Source : TF1