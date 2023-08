Sur Twitter, un psy se moque d’une patiente qui souffre de ne plus se sentir chez elle à Rennes à cause de l’immigration…

Le psy @Anthropolegiste se moque de sa patiente qui souffre de ne plus se sentir chez elle dans sa ville de #Rennes . pic.twitter.com/7u2zADmQee

On sent le mec sain et serein en effet. LOL pic.twitter.com/6fsA501wCl

— Patriote Info (@SpaceRocketer) August 5, 2023