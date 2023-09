La carte française est une plateforme qui rassemble les marques les plus emblématiques du Made in France. Elle soutient l’industrie locale, le savoir faire artisanal français, et propose des cartes cadeaux avec plus de 500 partenaires du pays. Les marques Maison Piganiol, Yves Rocher, Tranquille Émile ou encore Moulinex ont notamment rejoint ce grand réseau du Made in France. Leur devise : qualité, diversité, et fierté.

Source : VA+