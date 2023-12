Racailles, wokisme : non à la soumission – Bistro Libertés avec Julien Rochedy (VIDÉO)

Racaille et wokisme sont les deux facettes de la soumission du mâle occidental.

Pour en parler, l’invité spécial d’Éric Morillot est Julien Rochedy, écrivain et influenceur. C’est aussi un ancien homme politique qui a dirigé le mouvement de jeunesse du FN et a soutenu Eric Zemmour en 2022. Il est bien trop à droite pour la bien-pensance et bien trop masculin pour les wokistes : c’est un ardent défenseur de l’identité française et de la civilisation européenne. Il s’illustre aussi dans le combat contre la féminisation du mâle blanc. A cet effet, il a créé l’Ecole Major, un institut de formation en ligne dont le slogan est “être et rester un homme”. Il a écrit six ouvrages dont le tout dernier est “Surhommes et sous-hommes, valeur et destin de l’homme”.

Au programme de ce “Bistro Libertés” très vif :

1) Assassinat de Thomas à Crépol : fait divers ou fait de société ?

Assistons-nous a un ensauvagement de la société française ?

Quelles en sont les causes ? Comment l’endiguer ?

2) L’humanité en péril : sommes-nous devenus des sous-hommes ?

L’homme est-il dénaturé par la civilisation ?

Que reste-t-il des valeurs de l’Occident ?

Faut-il rechercher une pureté originelle perdue ?

Source : TVL