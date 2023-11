Les médias de grand chemin vous ont trompé :

-sur l’immigration, catastrophe et non chance

-sur le vaccin #Covid: inefficace contre la transmission et aux effets secondaires dangereux

-sur la contre offensive ukrainienne

Il continuent de vous tromper avec l’alarmisme climatique https://t.co/Pmca4t3UMa

— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) November 2, 2023