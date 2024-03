Le nouveau député de Rochedale (Angleterre) commence sa lettre de campagne par “Salaam Aleukum”…

Et c'est fait. Le Royaume-Uni a son premier député élu sur un programme communautaire musulman.

Les conservateurs et le Labour (dont le candidat a été suspendu pour antisémitisme) sont 3e et 4e. Un chef d'entreprise sans étiquette finit 2e.

Reform (exBrexit Party) déçoit avec 6%. https://t.co/YUW50mwzGo pic.twitter.com/ChtU61uKqe