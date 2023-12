Ça fait une semaine que @BFMTV est en boucle sur la giga-droite qui a même pas tiré l’oreille d’une racaille ou brulé une seule poubelle.

On ne me fera pas croire que ce n’est pas une consigne politique qui vient d’en haut pour faire diversion sur Thomas et l’insécurité.

— Damien Rieu (@DamienRieu) December 2, 2023