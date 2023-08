Scène hallucinante ce soir : alors que tout le monde est dans le couloir pour monter dans le vol Easyjet Orly Porto, qui affiche déjà 1h30 de retard, on reçoit un e-mail annoncant que le vol est annulé. Un nouveau vol partira à 6h du mat et on est invité à rentrer chez soi (1/5)

Ca y est, le personnel d'escale d'Orly ne ricane plus. La cheffe d'escale, une Noire se précipite vers la passagère et lui arrache des mains sa carte d'embarquement. Cette passagere sera interdite de vol pour propos racistes (4/5)

Me v'la à l'hôtel, après 2 heures à marcher sous la pluie. Le personnel d'Orly et Easyjet auront été en dessous de tout. Et si les voyages forment la jeunesse, les Français de souche ou correctement assimilés cachent de moins en moins leurs pensées. A question of time (5/5)

