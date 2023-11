Le niveau de vie d’un pays dépend des capacités du peuple qui y vit

Après la Seconde GM, l'Allemagne était dans un état catastrophique, et ça ne les a pas empêché de se relever en quelques décennies.

D'autant plus que les colons les ont laissé dans un meilleur état qu'ils l'ont trouvé…

Et que dire du Japon après deux bombes ou de la Corée du Sud.

L’Europe entière était en ruine, et s’est relevée. Le 🇯🇵 a été détruit, humilié.. et ils se sont relevés. La 🇨🇳 a en partie été colonisée, elle a été divisée, a vécu un régime comm. très dur… et elle s’est relevée. Le Passé n’est une excuse que pour ceux qui n’ont aucun avenir.

— Alexandre 🇫🇷 (@youhoupeace) October 30, 2023