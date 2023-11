Le coût humain de l'immigration extra-Européenne de masse en France c'est, par an : 42k viols, 600 homicides, 176k coups & blessures, 124k vols violents, et 131k cambriolages. Que se passerait-il si la proportion d’immigrés continuait à augmenter ? J'y réponds dans ce fil : pic.twitter.com/uq43ep0boK — Jean Lessalle (@JeanLessalle) October 31, 2023

L’immigration maghrébine et africaine augmente approximativement le nombre de viols par an de +183%, de +164% les homicides, de +134% les coups & blessures, de +123% les cambriolages et de +295% les vols violents. pic.twitter.com/6v0dI41dTA — Jean Lessalle (@JeanLessalle) October 31, 2023

En effet, les populations en provenance du Maghreb et du reste de l’Afrique ont des taux de criminalité bien supérieurs à la population autochtone, de l’ordre de 8x supérieur pour les cambriolages à 20x supérieur pour les vols violents. pic.twitter.com/XSMpupBSDj — Jean Lessalle (@JeanLessalle) October 31, 2023

Si la France n'était peuplée que d'autochtones ou d'autres populations faiblement criminogènes comme les Asiatiques de l'Est, on estime que le nombre de viols diminuerait de -65%, -62% pour les homicides, -57% pour les coups et blessures… pic.twitter.com/n2coNGVMYg — Jean Lessalle (@JeanLessalle) October 31, 2023

Si la France comptait 30% d’immigrés du Maghreb et du reste de l’Afrique dans sa population (contre 15% environ actuellement), on pourrait s’attendre à une augmentation de +164% du nombre de viols par an. pic.twitter.com/NyLWlQAIBd — Jean Lessalle (@JeanLessalle) October 31, 2023

Tous ces calculs sont basés sur des chiffres officiels, mais restent des estimations. Il ne s'agit que de chiffres théoriques, basés sur des moyennes et mélangeants les chiffres de pays différents. Mais les tendances et les ordres de grandeurs sont entièrement corrects. pic.twitter.com/qgQvK3QkjJ — Jean Lessalle (@JeanLessalle) October 31, 2023

J'ajoute également que les délinquants sont une minorité dans toutes les populations, y-compris extra-Européennes. La majorité ne commet ni crime ni délit. Il ne s'agit que de statistiques, les individus ont un libre-arbitre et ne sont pas déterminés par leur origine. — Jean Lessalle (@JeanLessalle) October 31, 2023

Bien entendu, tous ces chiffres sont à interpréter avec recul, sans haine. Ils font ressortir de grandes tendances qui ne sont pas des déterminismes. Tous les immigrés ne sont pas des délinquants, loin de là, et tous les délinquants ne sont pas des immigrés.@marc_vanguard — Jean Lessalle (@JeanLessalle) October 31, 2023