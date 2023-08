Carte des religions en Orient et Afrique de l'Est avant l'arrivée de l'islam au 7e siècle.

-La Turquie, l'Egypte, la Palestine, le Liban, l'Ethiopie et le Maghreb côtier sont chrétiens.

-La perse (Iran), le Bahreïn et l'Arabie s. de Dammam sont juifs ou zoroastrien. pic.twitter.com/zP0kI72U4D

